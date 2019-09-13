نيقولا معوض ودرة في "سيلفي" كواليس "بلا دليل" بالعين السخنة

تواصل الفنانة درة، وعدد كبير من أبطال مسلسل "بلا دليل"، تصوير مشاهد العمل الدرامي، في منطقة العين السخنة بالغردقة، وهي المشاهد التي تجمع بينها وبين أغلب أبطال المسلسل بالكامل.



ونشر أحد صناع المسلسل صورة سيلفي تجمع كل الأبطال، كان على رأسهم الفنان حازم سمير، والفنان خالد سليم، والفنان نيقولا معوض، والفنانة مها نصار وأخرين.



المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويستمر 45 حلقة، ويخوض بطولته كل من (درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي)، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



ويعد مسلسل "بلا دليل" هو التجربة الثانية للمؤلفة إنجي علاء في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "لعب إبليس"، وكانت آخر رواياتها الأدبية بعنوان "الأشقر مروان" و"قانون الكارما".