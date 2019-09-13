حملات مكبرة بالمحافظات لضبط المخالفين وإزالة تعديات أراضي أملاك الدولة

شنت الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية في عدد من المحافظات، عدة حملات لضبط المخالفين والخارجين على القانون، والأسواق، وإزالة التعديات.



وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط أخطر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأفيون ومبالغ مالية وأسلحة نارية.



وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام كل من إبراهيم ع.ع «34 سنة» عاطل ومقيم في مدينة السلام بالقاهرة، ومحمد ع. م «37 سنة» عاطل ومقيم بالسلام في القاهرة بالتردد على دائرة القسم لممارسة أنشطة إجرامية تتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر فتم إخطار طارق عجيز مدير أمن القليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال سيرهما بسيارة في طريق مصرالإسماعيلية الصحراوي ناحية جمعية الأمل – دائرة القسم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على «بندقية آليه عيار- 13 خزينة- و197 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش و119 فرشًا من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، ولفافة إسطوانية بداخلها كمية من الأفيون المخدر وزنت كيلو جرامًا ومبلغ مالي 37 ألف جنيه، وهاتفي محمول».



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف الخلوية للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما وتولت النيابة التحقيق.



وفي الشرقية.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية خطيرة بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم.

وكان مدير أمن الشرقية عاطف مهران، قرر تكثيف الحملات والجهود لضبط مروجي المواد المخدرة للقضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في المحافظة خلال الآونة الأخيرة فتم إعداد حملات مكبرة بإشراف عمرو رؤوف مدير المباحث وبرئاسة وليد عنتر رئيس مباحث المخدرات وعصام هلال رئيس فرع البحث في العاشر وبمشاركة ضباط البحث الجنائى والأمن العام.



وتمكنت الحملات من ضبط 3 عناصر إجرامية في منطقة السحر والجمال قسم ثان العاشر وبحوزتهم بندقية خرطوش وذخيرة وعدد من لفافات مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات.



كما تمكنت من ضبط شقى خطر أثناء استقلاله دراجة بخارية في مدينة مشتول السوق وبحوزته 400 قرص من عقار التامول و70 تذكرة هيروين وفرد خرطوش وطلقات نارية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفي المنيا، واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، جهودها في إزالة التعديات والإشغالات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعينة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ منها حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بمساحة قيراط، وحالتا تعدٍ على حرم الطريق على مساحة 20 مترًا مربعًا، و3 حالات في المهد على مساحة 350 مترًا مربعًا وحالة بناء بدون ترخيص على مساحه 120 مترًا مربعًا.



وأكد الفحام، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، من خلال حملة أمنية بإشراف مدير الأمن محمود خليل، من ضبط 44 قضية تموينية متنوعة.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه تم ضبط 15 قطعة سلاح بدون ترخيص و55 طلقة متنوعة وضبط 4 قضايا مخدرات، فضلًا عن تنفيذ 1765 حكما قضائيا متنوعا ما بين «جنائي- حبس جزئي- حبس مستأنف».



وتمكن ضباط المرور من ضبط 4013 مخالفة مرورية متنوعة، فضلًا عن توقيع فحص 56 عينة لسائقي الطرق السريعة، والتي أسفرت عن إيجابية 3 حالات وحالة امتناع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وحررت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 159 محضرًا خلال حملات كبرى نظمتها لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة في قرى المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقال محمد السيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.