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جامعة طنطا: توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة جواندونج الصينية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:10 م
جريدة الدستور
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وقعت جامعة طنطا، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جواندونج الجنوبية للاقتصاد وإدارة الأعمال بمدينة كوانجو، في حضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك في بيان له، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية تنص على استقبال عدد من الطلاب الصينيين لدراسة اللغة العربية بجامعة طنطا، بما يحقق مليون جنيه للجامعة كمرحلة أولى، ثم تزداد الأعداد تدريجيًا، بجانب إعداد برنامج تدريبي للمدرسين الصينيين داخل جامعة طنطا، والذي يهدف إلي تدريب أعداد متتالية لمجموعات أخرى.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على إنشاء قسم للغة الصينية بكلية الآداب، وسوف تقوم الجامعة الصينية بمخاطبة وزارة التعليم الصينية لاعتماد إنشاء هذا القسم، والذى سيكون من البرامج الخاصة بمصروفات، مما يدعم موارد دخل كلية الآداب بدرجة كبيرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح المصرى أن البداية ستكون بمرحلة البكالوريوس بنظام دراسة يسمى (2+2)، بمعنى أن الطالب الصيني سوف يدرس عامين أكاديميين في جامعته بالصين، وبعد اجتيازه الامتحان بنجاح في السنة الثانية، يحصل بعد ذلك علي السجل الدراسي الذي يبين المواد التي درسها والدرجات والنسب المئوية التي حصل عليها، ثم يرسل هذا السجل إلى كلية الآداب شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها لفحصه ودراسته وبيان مدى مطابقته للمواد الدراسية التي تدرس لطلاب الشعبة ليتم إجراء قياس المستوى، وما إذا كان الطالب يحتاج إلى مواد تكميلية أم لا بواسطة لجنة متخصصة من أساتذة اللغة العربية، وبعد ذلك ترى اللجنة قبول هذا الطالب في الفرقة الثالثة والرابعة، أي دراسة عامين أخريين بجامعة طنطا للحصول على درجه الليسانس.

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