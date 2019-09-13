زيدان: أثق بالبرازيلي فينيسيوس.. ولن أتعجل في إشراك هازارد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه يثق بالمهاجم البرازيلي فينسيوس جونيور رغم قلة عدد الدقائق التي شارك بها مع النادي الملكي منذ بداية الموسم الحالي.



وقال زيدان - في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد أمام ليفانتي بالدوري الإسباني - إن "فينيسيوس يحظى بثقتي الكاملة، بإمكاني ضمان ذلك، هو يبلغ من العمر 19 عاما وسيكون مستقبل مدريد وكل شيء يأخذ وقتا".



وأوضح زيدان - وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة - أنه سيتعامل بحذر قبل إشراك الدولي البلجيكي إدين هازارد في المباريات بعد عودته من الإصابة، قائلا: "علينا التحرك بهدوء معه، فهو غائب عن المباريات للإصابة منذ ثلاثة أسابيع".