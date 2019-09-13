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عالم

واشنطن تعلن استهداف تنظيمات إرهابية باليمن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:56 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب مارشال بيللينجلسيا، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع البنك المركزي اليمني في عدن وتثق به.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن واشنطن استهدفت عددًا من التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وفي وقت سابق، بحث سفير اليمن في واشنطن أحمد بن مبارك، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ميك مالروي، العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.

وتطرق السفير إلى التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الشرعية الرافض لأي إجراءات تمس سيادة ووحدة واستقرار البلاد، كما جرى استعراض جهود الحكومة في محاربة الإرهاب الذي يعد تهديدًا لجميع دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين.

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