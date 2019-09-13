موعد وقناة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أغلق فريق الزمالك ملف المواجهات المحلية ويستعد لخوض مباراة إفريقية قوية أمام جينيراسيون السنغالي في الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



تقام المباراة غدًا السبت، في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي بقيادة "بايدا دحان".



وستقدم المباراة قناة "On Sport" الفضائية ويستضيفها الاستوديو التحليلي قبل بدء المباراة الي بعد انتهائها.



