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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
الدستور
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ينهي اليوم الجمعة، فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالى فى تمام الـ8 مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الفارس الأبيض للدور الـ32 بعد الفوز الكبيرالذي حققه على ديكاداها بطل الصومال بسبع اهداف نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم سداسية قوية دون رد فى مباراة العودة للدور الـ64، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 0.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسون

تنقل قناة OnSport لقاء الزمالك وجينيراسون فوت السنغالى على الهواء مباشرة فى تمام الـ8 مساء غدا السبت ويبدأ الاستوديو التحليلي في عرض ابرز النقاط قبل المباراة وبعد المبارة.

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