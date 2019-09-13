"كلوب" يحصد جائزة أفضل مدرب في "بريميرليج"

حصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على جائزة أفضل مدرب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" عن شهر أغسطس الماضي.



وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الجمعة، أن كلوب قاد "الريدز" لبداية مثالية في المباريات الأربع الأولى بموسم (2019-2020)، بتحقيق انتصارات على فرق نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي.



وتفوق المدرب الألماني على كل من بيب جوارديولا وروي هودسون وبرندان روجرز؛ ليفوز للمرة الأربعة بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز.