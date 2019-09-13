ندى عباس تتأهل لنهائى "هونج كونج" الدولية للاسكواش

صعدت اللاعبة المصرية ندى عباس إلى الدور النهائي من بطولة "هونج كونج" الدولية للاسكواش التي تستمر فعالياتها من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري.



وحققت "عباس" الفوز في مباراتها بالدور نصف النهائي، اليوم الجمعة، على حساب الكندية دانيللي ليتورنو بثلاثة أشواط مقابل شوطين تفاصيلها 10-12 و11-8 و9-11 و11-8 و11-5 خلال 59 دقيقة.



ومن المقرر أن تواجه ندى عباس في النهائي، غدًا السبت، لاعبة هونج كونج، آني أو، التى فازت بدورها على الماليزية لو وي ورن بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع 11-5 و6-11 و11-9 و11-6 خلال 42 دقيقة.



ولدى الرجال، ودع اللاعب المصري محمد الشربيني المنافسات من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام الاسكتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 4-11 و5-11 و4-11 خلال 39 دقيقة.



يذكر أن مجموع جوائز بطولة "هونج كونج" الدولية يبلغ 30 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات.