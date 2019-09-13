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تونس تعلن مواعيد تلقي الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:21 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أصدرت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأوضحت المحكمة أن إيداع الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يتم بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وفي يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا، إلى الساعة الواحدة ظهرًا، ومن الساعة الثانية والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويومي السبت والأحد، من الساعة الثامنة النصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ومن الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، وذلك بفتح أول مراكز التصويت لاستقبال الناخبين في أستراليا.

ويواصل الناخبون التونسيون بالخارج عمليات التصويت لمدة ثلاثة أيام: "13، 14، 15 سبتمبر الجاري، ويغلق آخر مكتب تصويت في سان فرانسيسكو الأمريكية يوم 16 سبتمبر الجاري بتوقيت تونس.

ووفقًا لإحصائيات هيئة الانتخابات التونسية، يبلغ عدد الناخبين التونسيين بالخارج أكثر من 386 ألف ناخب، يتوافدون على 302 مركز اقتراع للتصويت في 44 دولة، وتتراوح أعمار الناخبين من 26 وحتى 45 عام.

ومن المقرر بدء عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية التونسية في الداخل يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر، على أن يكون يوم السبت 14 سبتمبر يوم الصمت الانتخابي، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر الجاري.

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