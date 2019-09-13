الأرجنتين تهزم فرنسا وتواجه إسبانيا في نهائي مونديال كرة السلة

فاز منتخب الأرجنتين لكرة السلة على نظيره الفرنسي بنتيجة 80-66 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2019، التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر الجاري.



تقدمت الأرجنتين في الربع الأول 21-18 وواصلت التفوق في الربع الثاني 18-14 والربع الثالث 21-16 والربع الرابع 20-18 لتحسم إجمالي نتيجة اللقاء لصالحها بواقع 80-66.



وكان نجم مباريات منتخب الأرجنتين كالعادة، المخضرم لويس سكولا الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، حيث سجل 28 نقطة وقام بـ13 متابعة وقدم تمريرتين حاسمتين.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في النهائي بعد غد الأحد بصالة "وو كي سونغ" الرياضية بالعاصمة الصينية بكين.