غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس" فى المؤتمر الثامن للشباب

أعلنت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب غدًا السبت.



وقالت الصفحة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".