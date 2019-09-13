5 معلومات عن فريق كانو سبورت منافس الأهلى

يواجه الأهلي، غدًا السبت، فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية على ملعب الأخير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يتم نقل المباراة علي قناة أون سبورت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



5 معلومات عن فريق كانو سبورت منافس الأهلي



ـ تأسس كانو سبورت في مارس 2014 في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.



ـ حتي الآن لم يواجه أي فريق مصري منذ تأسيسه.



ـ كانو سبورت حقق لقب الدوري في غينيا الاستوائية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



ـ كانو سبورت يشارك للمرة الأولى فى دوري الأبطال الإفريقى ونجح فى التأهل لهذا الدور بعد الإطاحة بفريق ميكيلى الإثيوبى 3-1 بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما.