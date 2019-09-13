القبض على موظف بالمعاش بعد 18 بلاغ نصب بالغربية

تمكن العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الغربية من القبض على موظف بالمعاش تم اتهامه من قبل ١٨ مواطنًا بالنصب عليهم بدعوى إلحاقهم بوظائف حكومية وتسفيرهم لأداء فريضة الحج وذلك بقرية شبراملس التابعة لمركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.



كانت قد تعددت البلاغات الواردة أمام اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، مفادها قيام المدعو حسن ع مواليد١٩٥٢ بالمعاش ومقيم قرية شبرا ملس مركز زفتى، والسابق اتهامه فى عدد ٢ قضية (نصب) آخرهم القضية رقم ٢٠١٩٤٣٠٤ جنح مركز زفتى نصب بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها «٢٨١٠٠٠» جنيه مقابل تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفير البعض منهم لأداء مناسك الحج.. وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية للشاكين.. والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد ٤ قضايا نصب.



وبتحويل البلاغات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تبين صحة تلك الوقائع.. وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفيرهم لأداء مناسك الحج.. وهروبه من محل إقامته خشية ضبطه نظرا لملاحقة الشاكين له.



تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم المذكور حال تردده على محل إقامته بناء على معلومات سابقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع سالفة الذكر وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين.



وفى وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة زفتى من عدد ١٤ مواطن ضد المتهم المذكور عقب علم الشاكين بضبطه واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها «٦٨٩٠٠٠» جنيه لذات الأسباب المشار إليها.



تم عمل محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.