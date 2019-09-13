درع "الحصان العربي الذهبي" للدكتور حسن راتب لإسهامه فى إعداد موسوعة "حكيم العرب"

أهدى الشيخ هزاع بن زايد درع "الحصان العربي الذهبي" إلي الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وذلك تقديرًا له على قيامه حاليًا بإعداد أكبر موسوعة علمية مكتوبة ومصورة ومتلفزة تحمل اسم "الشيخ زايد حكيم العرب".



صرح الدكتور حسن راتب أن هذه الموسوعة يجرى الإعداد لها الآن من خلال مؤسسة إبداع، وذلك بالاشتراك مع جامعة سيناء وقناه المحور.



مشيرًا إلى أن الموسوعة تتناول إسهامات الشيخ زايد في الإمارات فحسب، ولكن في البلدان العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ، كما تتناول أيضًا العديد من المواقف النادرة التى تبرز حكمته الفذة وكيف استخدمها حكيم العرب بفطنته وشجاعته فى حل الكثير من القضايا الشائكة فى المنطقة العربية إلى جانب شهادات متنوعة لمن عاصروه ومزودة بآراء لفيف ممن تعاملوا معه عن قرب، وذلك كنوع من الوفاء لزعيم وقائد عربي كان ولا يزال وسيظل يحظى بحب وتقدير كل الشعوب العربية.



وفى ختام الزيارة قام الدكتور حسن راتب بإهداء الشيخ هزاع قلادة "جامعة سيناء" فى لفتة تقدير وامتنان بهذا التكريم الذى حظى به فى بلده الثانى الإمارات.