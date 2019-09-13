"بكى عندما لم يستطع التمثيل".. 10 معلومات عن "الشويش عطية"

تحل اليوم الذكرى الـ116 على ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجي، والذي قدم المئات من الأعمال الفنية التي جعلته واحدًا من أشهر فناني العصر الذهبي للسينما.



"الدستور" تقدم 10 معلومات عن الراحل الذي لقب بـ"الشاويش عطية":



1. عمل في بداية حياته كمسري بالسكة الحديد، ونظرًا لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد.

2. انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة على الكسار وفرقة جورج ودولت أبيض وأخيرًا فرقة إسماعيل يس المسرحية، التي شهدت نجاحه الكبير.

3. أشتهر في السينما بالعديد من الإيفيهات من ضمنها "هو بعينه بغباوته وشكله العكر"، "صباحية مباركة يا ابن العبيطة"، "بورورم.. شغلتك على المدفع بورورم؟" وكانت أغلبها مع الفنان إسماعيل ياسين.

4. كان شخص عصبي للغاية وكوميديان في نفس الوقت، فهناك قصة شهيرة عنه كانت حول مساعدته نوال، التي رافقته خلال مرضه، حيث طلب منها، ذات مرة، أن تعطيه مياها يشربها، فطلبت منه الانتظار لدقائق حتى تنتهي من أعمال التنظيف، وهو ما أغضبه بشدة حتى أخذ منها الصينية وألقى بها من البلكونة، ووقعت على رأس رجل أصلع في الشارع ووقعت أزمة.

5. بداية مرضه كانت عام 1959، حينما شارك في فيلم أبو أحمد مع فريد شوقي، والمخرج حسن الإمام، وكان التصوير يتم في كراكة، وخلال المشاهد كانوا يهبطون إلى الأسفل ليرتاحوا، وهو ما تسبب في مرضه، حيث أدى ذلك إلى انسداد الشرايين، ومن ثم توقف الذراع والقدم اليسرى عن العمل.

6. في عام 1962 نقل إلى المستشفى بعد حالة إعياء شديدة ليكتشف الأطباء اصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر نتيجة ارتفاع ضغط الدم ولم يستطع أن يغادر الفراش ولم يستطع أيضا سداد مصروفات العلاج.

7. في نفس العام طلبه المخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم "الخطايا"، ليأتي مسرعًا إلى اللوكيشن على الرغم من تعبه الإ أنه لم يستطيع أن يفعل ذلك ليقع على الأرض وقت التصوير وتنهمر عيونه بالبكاء لتشهد هذه اللقطة آخر وقوف له أمام الكاميرا.

8. بعد عام من تلك الواقعة وتحديدا في 23 أبريل من عام 1963 لفظ رياض القصبجي أنفاسه الأخيرة عن عمر 60 عاما.

9. بعد وفاة القصبجي لم تستطع أسرته أن تجد ما يغطي تكاليف جنازته وظل جسده مسجي في فراشه ينتظر تكاليف جنازته ودفنه حتى تبرع بكل هذه التكاليف أحد المنتجين.

10. نجل القصبجي ذكر بعد وفاته أن فريد شوقي كان الفنان الوحيد الذي يحرص على السؤال عنه باستمرار، وكان يجلس معه لمدة ساعتين وربما ثلاثة، وقال عن عدم زيارات إسماعيل ياسين "عرفنا إسماعيل ياسين على أصله بعد وفاة والدي".