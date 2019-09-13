الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"بكى عندما لم يستطع التمثيل".. 10 معلومات عن "الشويش عطية"

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
تحل اليوم الذكرى الـ116 على ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجي، والذي قدم المئات من الأعمال الفنية التي جعلته واحدًا من أشهر فناني العصر الذهبي للسينما.

"الدستور" تقدم 10 معلومات عن الراحل الذي لقب بـ"الشاويش عطية":

1. عمل في بداية حياته كمسري بالسكة الحديد، ونظرًا لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد.
2. انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة على الكسار وفرقة جورج ودولت أبيض وأخيرًا فرقة إسماعيل يس المسرحية، التي شهدت نجاحه الكبير.
3. أشتهر في السينما بالعديد من الإيفيهات من ضمنها "هو بعينه بغباوته وشكله العكر"، "صباحية مباركة يا ابن العبيطة"، "بورورم.. شغلتك على المدفع بورورم؟" وكانت أغلبها مع الفنان إسماعيل ياسين.
4. كان شخص عصبي للغاية وكوميديان في نفس الوقت، فهناك قصة شهيرة عنه كانت حول مساعدته نوال، التي رافقته خلال مرضه، حيث طلب منها، ذات مرة، أن تعطيه مياها يشربها، فطلبت منه الانتظار لدقائق حتى تنتهي من أعمال التنظيف، وهو ما أغضبه بشدة حتى أخذ منها الصينية وألقى بها من البلكونة، ووقعت على رأس رجل أصلع في الشارع ووقعت أزمة.
5. بداية مرضه كانت عام 1959، حينما شارك في فيلم أبو أحمد مع فريد شوقي، والمخرج حسن الإمام، وكان التصوير يتم في كراكة، وخلال المشاهد كانوا يهبطون إلى الأسفل ليرتاحوا، وهو ما تسبب في مرضه، حيث أدى ذلك إلى انسداد الشرايين، ومن ثم توقف الذراع والقدم اليسرى عن العمل.
6. في عام 1962 نقل إلى المستشفى بعد حالة إعياء شديدة ليكتشف الأطباء اصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر نتيجة ارتفاع ضغط الدم ولم يستطع أن يغادر الفراش ولم يستطع أيضا سداد مصروفات العلاج.
7. في نفس العام طلبه المخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم "الخطايا"، ليأتي مسرعًا إلى اللوكيشن على الرغم من تعبه الإ أنه لم يستطيع أن يفعل ذلك ليقع على الأرض وقت التصوير وتنهمر عيونه بالبكاء لتشهد هذه اللقطة آخر وقوف له أمام الكاميرا.
8. بعد عام من تلك الواقعة وتحديدا في 23 أبريل من عام 1963 لفظ رياض القصبجي أنفاسه الأخيرة عن عمر 60 عاما.
9. بعد وفاة القصبجي لم تستطع أسرته أن تجد ما يغطي تكاليف جنازته وظل جسده مسجي في فراشه ينتظر تكاليف جنازته ودفنه حتى تبرع بكل هذه التكاليف أحد المنتجين.
10. نجل القصبجي ذكر بعد وفاته أن فريد شوقي كان الفنان الوحيد الذي يحرص على السؤال عنه باستمرار، وكان يجلس معه لمدة ساعتين وربما ثلاثة، وقال عن عدم زيارات إسماعيل ياسين "عرفنا إسماعيل ياسين على أصله بعد وفاة والدي".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"واكل ناسه".. المقاول محمد على لا يرد على والده ويأكل ميراث والدته ويهمل فى تربية بناته

منذ يوم

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

منذ حوالي 3 ساعات

خيانات "خالد البلشي".. يشكك بقرارات النيابة العامة ويسىء للقضاء

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

أيام زمان

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

الصحة

الذئبة الحمراء أخطر مرض يهاجم الجهاز المناعي.. تعرف عليها

أمل جديد لتخفيف معاناة مرضى السرطان

دراسة: النشاط البدني يعزز قوة الذاكرة

علامات الإصابة بـ«سرطان الرئة».. بينها ضيق التنفس

الرئيس نيوز

"المالية":أول مبادرة حكومية بالإسكندرية لتطبيق «الموازنة التشاركية»

محامي "أصحاب المعاشات": ندرس مواد "التأمينات الجديد" بعد صدوره دون جلسات حوار مجتمعي

المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً والعمل بالمكاتب حتى 7 مساء

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

منوعات

مسدس "أوداف" يدخل الخدمة فى الجيش الروسى

رابط بوابة الحكومة المصرية لـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

انطلاق المؤتمر العربي الأول للصم بشرم الشيخ الأحد

كشكول

"التعليم" تعلق علي جمع تبرعات لإصلاح مدرسة بالمنيا

قافلة لجنة البيئة بجامعة الأزهر تنهي فعاليتها بـ"عزبة العرب" مدينة نصر

أشعة وتشخيص مجاني بقسم طب الفم وعلاج اللثة بأسنان الأزهر

"مدبولي" يفتتح مركز تأهيل ذوي الإعاقة بالعاشر من رمضان

إسلام سياسي

بعد إقالة بولتون.. "طالبان" تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام

الاستقالات الجماعية تضرب حزب أردوغان

أبوعبدالكريم المصري.. قصة الإرهابي المجهول المطلوب لدى أمريكا

نكشف تفاصيل الخلافات الجديدة داخل جمعية أنصار السنة المحمدية


زيت وسكر

في مؤتمر لصحتها.. عكاشة: المرأة أقوى من الرجل بيولوجيا

لليوم الثانى على التوالى استمرار فعاليات معرض مصر الدولى للصحة «ايجي هيلث»

 التخطيط: إطلاق أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط للموازنة

الصحة تستكمل الأسبوع المقبل إطلاق حملة “حقك تنظمي” ب 6 محافظات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

جدول فعاليات المؤتمر العربي العاشر لقصيدة النسر

"عمران القدس: تاريخ وواقع ورؤى مستقبلية" ببيت المعمار المصري

محمود درويش يحيى حفلًا فنيًا بمكتبة مصر الجديدة

20 أكتوبر.. انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر القصة الشاعرة

صفحتنا ع الفيس بوك