المحكمة رفضت الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي أن محكمة الاستئناف رفضت، اليوم الجمعة، طلب

الإفراج المؤقت عن موكله المحتجز في تهم احتيال ضريبي وغسل أموال.



وقال كمال بن مسعود، محامي القروي، إن قطب الإعلام "سيظل في السجن".



وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية يوم الأحد.