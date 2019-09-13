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سياسي

"تمراز" يكشف إهدار المال العام في طريق "فاقوس - بحر البقر"

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:04 م
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز
عائشة حسن
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تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال؛ لتوجيهه إلى وزراء النقل والمواصلات والتنمية المحلية والرى، حول إهدار المال العام وعدم استكمال طريق الموت "فاقوس- الحسينية- بحر البقر"، فى المواعيد المحددة له، بالإضافة إلى عدم تنفيد قرار رئيس الجمهورية فى منح أولوية الموازنة لاستكمال المشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن عدم استكمال الطريق أدى إلى تعطيل الاقتصاد الزراعى ما كلف الفلاح أموالًا طائلة فى نقل المحاصيل الزراعية فى الوقت الذى ارتفع فيه نولون النقل، وهذا كله يرجع لعدم الانتهاء من الطريق ومرورهم فى طرق بديلة.

وأوضح "تمراز" أن الطريق يخدم نصف مليون مواطن منهم طلبة ومرضى يحتاجون الوصول إلى الجامعة أو المستشفى فى وقت قياسى وأسرع وبطريقة آمنة، وهو ما أدى إلى الاستياء الشديد من مواطنى شمال الشرقية ومراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة عمر وفاقوس.

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