مسدس "أوداف" يدخل الخدمة فى الجيش الروسى

أنهى الخبراء في الجيش الروسي اختبار مسدس "أوداف" الجديد، وقالوا إن الاختبار تكلل بالنجاح التام. واتخذوا بعد ذلك قرارا ببدء استخدامه كسلاح نظامي في وحدات الجيش.



وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قد نشرت مقالًا بمناسبة عرض المسدس الأوتوماتيكي عيار 19 ملم الذي يتضمن مكونات روسية الصنع فقط في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني حيث كشف عنه المهندس، إيفان كوزلوف، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو المصمم في معهد الأجهزة الدقيقة للبحوث العلمية. ويعتبر تصميم المسدس من أول ابتكاراته.



يذكر أن السلاح الخفيف الجديد، سيستخدم مواسير بديلة مختلفة، ومخازن ذات سعة مختلفة وكاتم صوت، لكي يكون بمقدوره الرماية بطلقات عيار 9*21 ملم وعيار 9*19 ملم.



وبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف" الذي يتسلح به حاليًا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر.



والسلاح قادر على اختراق سترة مدرعة عن بعد 50 مترًا.



وقد أنتجت 3 نماذج من المسدس، أولها للجيش وثانيها للوحدات الخاصة والثالث لأغراض مدنية.