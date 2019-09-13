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سياسي

أبو شقة: نسعى لإعداد كوادر قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:01 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دعمه الكامل للشباب الأعمدة الرئيسية للحزب، موضحًا ضرورة أن يكون للشباب الوفدي تمثيلًا في المجالس المحلية ومجلسي النواب والشيوخ يليق بحجم وتاريخ وقيمة وقامة هذا الحزب.

وشدد "أبو شقة" فى بيان له على أن القافلة تسير بالحزب ولن تتوقف بفضل عزيمة وإصرار الوفديين وعلى هامتهم شباب واعي صاحب فكر سياسي وطني ويحمل ثقافة وتاريخ سياسي يمتد إلى 100 عام، موضحا أن أي تكلفة سيتم تحملها من قبل الوفديين.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التحلي بالصلابة والتصدي لقلة لا تتجاوز أصابع اليد مدسوسون يستهدفون إشاعة وجود صراعات وانشقاقات داخل حزب الوفد من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه "أبو شقة" بأنه لن يسمح بالفوضي داخل الحزب وسيتصدى بكل قوة ومعه الوفديين الأصلاء لأي محاولة تخريبية باللائحة أو القانون سواء جنائيًا أو مدنيًا، لافتا إلى أن الوفدي هو يلتزم بالالتزامات الحزبية ومن لا يريد الالتزام يبحث عن مكان آخر.

وأضاف "أبو شقة" أنه لم يصدر أي قرار بشكل فردي دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب بأسلوب متجرد من أي هدف شخصي أو ذاتي أو الانحياز لفئة أو جماعة محددة، ولكن تجرى القرارات بأسلوب ديمقراطي كمنهج أساسى، متعهدا بالالتزام بهذا المبدأ للنهاية.

وتابع أننا لدينا استحقاقات انتخابية الفترة القادمة، ولابد أن يكون للشباب الوفدى تمثيل بما يليق وحجم وتاريخ وقيمة وقامة هذا الحزب، وكذلك بالنسبة للمرأة التي يجب أن يكون لها تمثيل، ولا بد أن يكون لحزب الوفد على وجه العموم تمثيل مشرف فى المجالس المحلية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومنذ هذه اللحظة سأتخذ كافة الإجراءات لحماية الحزب وملاحقات جنائية ومدنية واعتقد هذا الكلام لا يحزن أحد، فلم نكن أمام مسار أساسا خلال الفترة السابقة حتى يتم إطلاق تصحيح مسار، وأعلم كما درست جيدًا فنية إدارة الحزب والحياة السياسية، فإن ما كان يحدث فى الفترة السابقة هو عشوائية، لكن بعد ذلك كانت مبادرات الوفد (الوفد مع الناس والوفد مع المسئول وغيرها من المبادرات المجتمعية).

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