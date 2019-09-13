إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار بالهيروين بالساحل

قررت نيابة الساحل إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، فى دائرة قسم الساحل.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على " رامى.ع 25 سنه مسجل خطر" وبحوزته 300 جرام من مخدر الهيروين فى منطقة الساحل. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، ومبلغ 400 جنيه، وهاتف محمول.