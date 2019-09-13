"الإحصاء" يكشف تفوق الصادرات المصرية في بلدان العالم

رغم تفوق الواردات علي الصادرات المصرية بأكثر من 23 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، إلا أن الصادرات المصرية أحزرت ارتفاعًا ملحوظًا عن الواردات في عدد من بلدان العالم، خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019 على النحو التالي:



- السودان: 207.8 مليون دولار صادرات مقابل 112.1 مليون دولار واردات.



- الإمارات:869.1 مليون دولار صادرات مقابل 792.2 مليون دولار واردات.



- العراق: 188.4 مليون صادرات دولار مقابل 103 مليون دولار واردات.



- ليبيا: 354.8 مليون دولار صادرات مقابل 85.8 مليون دولار واردات.



- اليمن: 219.8 مليون دولار صادرات مقابل 219.8 مليون دولار واردات.



- كندا: 341.4 مليون دولار صادرات مقابل 160 مليون واردات.



- إثيوبيا: 61.3 مليون دولار صادرات مقابل 22.9 مليون واردات.



- كينيا: 169 مليون دولار صادرات مقابل 132.5 مليون واردات.



- تونس: 269.1 مليون دولار صادرات مقابل 99 مليون دولار واردات.



- الجزائر: 282 مليون دولار صادرات مقابل 159.1 مليون دولار واردات.