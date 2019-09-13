القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ينهي اليوم فريق النادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مباراة الذهاب في الدورالـ32 من دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الجديد 2019-2020.



ويلتقى الأهلي، فى الـ6 مساء غدًا، السبت بتوقيت القاهرة، مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب الأخير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعد مباراة الغد الاختبار الأول للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي الذي تولى مسئولية قيادة الفريق خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتى الذي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.



وتنقل قناة "أون سورت" مباراة الأهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بالاضافة الي أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.