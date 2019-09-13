صحة البرلمان تنتظر رد الجهة القضائية على قانون المسئولية الطبية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن اللجنة تنتظر رد الجهات القضائية على مشروع القانون، حتى تتمكن اللجنة من إقرار القانون في دور الانعقاد الأخير، مشيرا إلى أن القانون تم مناقشته بالكامل، وتم الاستماع لآراء جميع الجهات فيه، وأخذت بكافة الملاحظات التي تم تسجيلها على القانون، ولكن يتبقى ملاحظات الهيئات والجهات القضائية وذلك للتأكد من دستورية المواد الخاصة بالتحقيق مع الطبيب المتسبب في خطأ طبي، وكذلك تنظيم آليات الحبس الاحتياطي.



وأشار أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة من خلال قرائتها لملاحظات جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون، أضافت بعض التعديلات على القانون أهمها تشكيل لجنة فرعية ضمن اللجنة العليا الأم المشكلة بموجب القانون، تكون مهمتها تغطية شكاوى المواطنين، وتتبلور مهمة اللجنة العليا بفحص هذه الشكاوى وإعداد تقرير الخاص بالطبيب سواء بالإدانة أو البراءة على حسب الجُرم المرتكب من قبل الطبيب المتخصص في الحالة المنسوبة.