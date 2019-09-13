"محلية البرلمان" تحسم قانون "الإدارة المحلية" أكتوبر المقبل

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على تنظيم جلسة أول أكتوبر المقبل، لحسم التعديلات النهائية التي تمت إضافتها على مشروع قانون الإدارة المحلية.



وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة تسابق الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، لإقرار قانون المحليات، متوقعًا الإقرار الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على إضافة المادة الخاصة بإنشاء هيئة للتفتيش والرقابة من ضمن التعديلات التي تقدمت بها وزارة التنمية المحلية، إلا أن هناك بعض النقاط لم يتم حسمها بين اللجنة والحكومة، أهمها مسألة تقييم المحافظين، وتطوير الأداء بشكل يمكن من تطبيق القانون بشكل منظم يعمل على تلاشي كل أشكال الفساد والمحسوبية التي تتم في المحليات في الوقت الحالي، والتي ترتب عليها إهدار كبير للمال العام.



وأشار الحسيني، إلى أن الجلسة ستكون موسعة للاستماع لكل الآراء ووجهات النظر في التغيير والتعديل، وذلك حتى يتم إقرار القانون والذي سيطبق على مدار سنوات طويلة، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مسئولية الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بعد إقرار القانون، إلا أن اللجنة ستبدي ملاحظاتها ومطالبها لهذه اللائحة حتى تكون متسقة مع ما حملته مواد القانون.