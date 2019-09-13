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مصر

استعدادات الحكومة لزيارة لجنة العمل الدولية لمصر نوفمبر المقبل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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بذلت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، جهودا كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، لاستيفاء جميع الطلبات التي أبدتها منظمة العمل الدولية على مصر بختام مؤتمر العمل الدولي، في يونيو الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة أن الحكومة المصرية استوفت كل ما طلب منها، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطاب لمنظمة العمل الدولية بجميع ما قامت به الحكومة المصرية تنفيذا لتلك الاستنتاجات، من إجراء تعديلات على قانون التنظيمات النقابية، ومساعدة بعض اللجان النقابية التي كانت تحاول تأسيس لجانها ولم تستكمل أوراقها، وأيضا اللجان التي كانت تحاول توفيق أوضاعها.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن الوزارة تدرس حاليا أمر الانتخابات التكميلية للجان النقابية التي لم تستطع أن توفق أوضاعها، أو لم يتم إجراء انتخابات لها، أو ما سيتم تأسيسه وفقا للقانون الجديد، وذلك بعمل انتخابات لكل تلك اللجان في نفس التوقيت، أو بالبدء بلجان كل محافظة على حدة، ثم التوجه للمحافظة التالية وهكذا.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تنتظر خلال الفترة المقبلة إصدار قانون العمل، بعد الانتهاء من وضع بنود مواده، وإحالته للجلسة العامة، وذلك بعد اتفاق ممثلي العمال وأصحاب الأعمال عليه، والذي من المقرر إصداره في جلسة الانعقاد القادم لمجلس النواب.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية في انتظار اللجنة التي من المقرر أن تأتي لمصر في شهر نوفمبر المقبل، للاطلاع على ما قامت به مصر على أرض الواقع، وذلك تمهيدا لكتابة تقرير بذلك عن مصر، ورفعه لمنظمة العمل الدولية، والذي من شأنه أن تقوم المنظمة بموجبه باتخاذ قرار بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

كانت وزارة القوى العاملة قد أرسلت نسخة من قانون التنظيمات النقابية لمكتب العمل الدولي ولجنة الخبراء، فور صدوره بعد التعديلات التي أجريت عليه، والمتمثلة في تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملًا بدلا من 150، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة، كما تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون، حيث كان القانون الجديد يتضمن عقوبة الحبس في بعض المخالفات، منها تزوير أوراق تأسيس المنظمة النقابية، وهو ما قامت الحكومة بتعديله بنحو كامل والاكتفاء بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي عند ارتكاب الجرائم الجنائية المعاقب عليها.

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