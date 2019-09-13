موعد لقاء "ليفربول ونيوكاسل" والقنوات الناقلة لها يوم السبت 1492019

يستعد فريق ليفربول لاحكام سيطرته علي لقاء غدًا السبت ضد نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ويتوقع الفرعون المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد لأسباب عديدة.



ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول في معقلهم "أنفيلد" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



وقال المحترف المصري صلاح عن استئناف الدوري بمواجهة نيوكاسل: "دائما ما تكون مواجهتهم صعبة سواء داخل ملعبنا أو خارجه".



وأضاف صلاح لموقع ليفربول:" "صعوبة مواجهتنا مع نيوكاسل تأتي بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد به وتواجد أكثر من لاعب مميز، كما أن مدربهم محترف أيضا".



ويمكنكم مشاهدة مواجهة ليفربول ونيوكاسل، في تمام الـ1:30 ظهرا، على قنوات "بين سبورتس".