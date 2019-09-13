"التخطيط" تكشف أهم 5 معلومات عن برنامج تأهيل القيادات النسائية

نشر المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المعلومات حول برنامج إعداد وتأهيل القيادات النسائية في الحكومة المصرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وفق مقطع مصور للدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، وفيما يلي أبرز تلك المعلومات:



- بدأت المرحلة الأولي من برنامج القيادات النسائية قبل ستة أشهر، لتأهيل وتدريب 90 سيدة علي مستوي 33 وزارة، لتحقيق نوع من التواصل بين المشاركات من جميع الوزارات.



- على مدار الستة أشهر يتم تنفيذ البرنامج مرتين أسبوعيًا لتلقي محاضرات حول أساليب الإدارة الحديثة وأنماط القيادة، واتخاذ القرار.



- تم تتويج البرنامج بتنفيذ 48 مشروع تخرج من قبل المشاركات، وتولي عملية التحكيم وتقييم تلك المشروعات نخبة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعدد 9 محكمين.



- يشترط في المشروعات المقدمة من قبل المشاركات أن يكون المشروع قابلًا للقياس والتنفيذ علي أرض الواقع، و10 من تلك المشروعات تم تنفيذها في عدد من الوزارات بنجاح، نظرًا لأن البرنامج ذو طابع تطبيقي.



- يراعي الإطار العام للبرنامج الاتساق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية تمكين المرأة، إلى جانب خطة الإصلاح الإداري.