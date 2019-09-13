"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بعدم عقد امتحانات على التابلت، وذلك بعدما تم نشر قرار وزاري خاص بامتحانات الثانوية وكان ينص على عقد الامتحانات "تحريريًا" وعليه زعم البعض إلغاء إمتحانات التابلت.



قال وزير التربية والتعليم خلال تصريح له عبر جروب "تمرد معلمى مصر" لغويًا كلمة تحريرى عكس كلمة "شفوى"، ولكنها تحتمل التحرير الكتابي على الورق أو سطح التابلت.



وقال الوزير:" الامتحانات الالكترونية فيما عدا الامتحانات على مستوى المديرية فى المواد خارج المجموع".



وأضاف "المواد الإضافية في الصف الأول والثاني الثانوي يتم تحميلها على بنك المعرفة المصري، وأن هذا العام هو آخر سنة لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، والعام القادم لن يتم طباعة أي كتاب للصفوف الثانوية".



وأشار إلى أن "التابلت سوف يتم توزيعه علي دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي الجدد وسيتم شراء 650 ألف جهاز، أما طلاب الصف الثاني الثانوي فسيكون معهم التابلت الذي تم توزيعه عليهم في الصف الدراسي الأول".