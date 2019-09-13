40 سيارة شفط تتأهب للشتاء بالقاهرة

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، العميد محسن صلاح، إنه استعدت محافظة القاهرة للفصل الشتاء مع وزارة الري بـ40 سيارة شفط تعمل مع الشفاطات الموجودة بالأحياء.



وأوضح صلاح في تصريحات لـ"الدستور" أنه اجهزة المنطقة الشمالية انهت مرورها على البالوعات وتم التاكد من تسلكيها استعدادًا لفصل الشتاء والسيول.



وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أنه تم مراجعة الشفاطات اليدوية الموجودة بأحياء المنطقة الشمالية والتأكد من صلاحيتها ضمن الاستعداد النهائي لفصل الشتاء حسب تكليفات محافظ القاهرة، الخاصة بـ استباقية استقبل موسم الشتاء.



وأشار صلاح، إلى أنه تم المراجعة الدقيقة للبوعات القريبة من محيط المدارس والشوارع المحورية، والمستشفيات والمصالح الحكومية بالمنطقة قبل استقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول.