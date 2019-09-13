محمود درويش يحيى حفلًا فنيًا بمكتبة مصر الجديدة

يستقبل مسرح مكتبة مصر العامة، بحي مصر الجديدة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه فرقة "كنوز" بقيادة الفنان المطرب محمود درويش.



يتضمن الحفل باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها: "بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا، تخونوه، توبة، سواح لـ عبد الحليم حافظ"، و"الربيع، مش كفاية، يا ويلي من حبه يا ويلي لـ فريد الأطرش"، و"بفكر في اللي ناسيني، والوطن الأكبر، النهر الخالد، قالوا لي هان الود عليه لـ محمد عبدالوهاب".



يذكر أن فرقة "كنوز" تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش، بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.