20 أكتوبر.. انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر القصة الشاعرة

تنظم دار النسر الأدبية، بالتعاون مع الجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر المقبل، المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعـرة، تحت عنوان "القصة الشاعرة بين سيكولوجية الإبداع والنص الجامع".



يحمل المؤتمر عدة محاور، يأتي المحور الرئيسي تحت عنوان " الحداثة الرقمية والتفاعل المجتمعي"، قراءة في التأثيرات المتبادلة بين معطيات القصة الشاعرة والمضامين السيكولوجية.



أما المحاور الفرعية: فهي "القصة الشاعرة والحداثة... نظرية التلقي نموذجًا، القصة الشاعرة.. الواقع والمأمول، القصة الشاعرة بين حداثة الأسلوب والغائية الأصالية، الإنسان والمسكوت عنه في فن القصة الشاعرة، الأجناس الأدبية الجديدة بين النظرية والتطبيق، النقد واستحداث النص.. القصة الشاعرة أنموذجًا، القصة الشاعرة.. ما بعد ثورة الميلاد وجهود الريادة".



يهدف المؤتمر إلى التأكيد على دور الأدب في الارتقاء الإنساني، وتدشين مشروع ثقافي متكامل لفن القصة الشاعرة، والمساهمة في السلام العالمي من خلال إبداع إنساني عربي في المقام الأول، التفاعل الثقافي مع الآخر، وخلق روح التنافس، ودعم أدب القصة الشاعرة وترجماته إبداعًا ونقدًا، مع إلقاء الضوء على النماذج والكتابات الجديدة لتأكيد معاصرة هذا الجيل الذي لا ينفصل عن أصالته.



وكذلك التنسيق بين التجمعات الأهلية والجامعات والمعاهد والاتحادات والمجالس والهيئات والحكومات لتنفيذ المبادرات الثقافية، ودور الإنترنت فى الحث على التجريب والتواصل الإبداعي.