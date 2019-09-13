فيديو.. ياسمين صبرى "حورية" داخل حمام السباحة

شاركت الفنانة ياسمين صبرى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها.



وظهرت "ياسمين" في الفيديو داخل حمام السباحة، وتفاعل عدد كبير من محبيها مع مقطع الفيديو.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "حكايتي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.