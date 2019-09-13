نقل أكثر من 672 ألف طن قمامة من الغربية لمدفن صحي بالسادات

أعلن محافظ الغربية عن الإنتهاء من رفع جميع تراكمات القمامة القديمة بمقلب سمنود بإجمالي 140 ألف طن تمثلوا في (90 ألف طن تم نقلهم بواسطة المقاول المتعاقد – 50 ألف طن بواسطة معدات الوحدة المحلية)، وبذلك أصبح المقلب حاليًا أرض فضاء بمساحة 2 فدان، وفى مركز كفر الزيات تم نقل جميع التراكمات التي بلغت 91 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحي، وكذلك نقل جميع التراكمات من مركز السنطة والتي بلغت 44 ألف طن.



وأضاف: أنه تم نقل 45 ألف طن من إجمالي 48 ألف من مقلب القمامة ببسيون إلى المدفن الصحي بالسادات، أما في مركز زفتي تم نقل أكثر من 106 آلاف طن قمامة متراكمة إلى المدفن من إجمالي 110 آلاف طن.



بينما تم نقل 139 ألف طن من مركز المحلة الكبرى من إجمالي 170 ألف طن، بالإضافة إلى نقل 15 ألف طن من مركز قطور من إجمالي 20 ألف طن، و92 ألف طن قمامة من مركز طنطا.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على الاستمرار في نقل جميع التراكمات حتى الإنتهاء منها بصفة نهائية، مشيرًا أن أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحي تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير مصانع التدوير لتشغيلها بكامل طاقتها، حيث تم دعم مصنع تدوير المحلة بتركيب (خط فرز بطاقة تصميمية 320طنيوم – وحدتي فاصل هواء- وحدتي تنعيم لإنتاج السماد العضوي) بتكلفة 5 ملايين و746 ألف جنيه، بالإضافة إلى تركيب غربال متعدد المراحل بتكلفة 540 ألف جنيه بمصنع دفرة بطنطا.