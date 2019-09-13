الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل أكثر من 672 ألف طن قمامة من الغربية لمدفن صحي بالسادات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
طباعة
أعلن محافظ الغربية عن الإنتهاء من رفع جميع تراكمات القمامة القديمة بمقلب سمنود بإجمالي 140 ألف طن تمثلوا في (90 ألف طن تم نقلهم بواسطة المقاول المتعاقد – 50 ألف طن بواسطة معدات الوحدة المحلية)، وبذلك أصبح المقلب حاليًا أرض فضاء بمساحة 2 فدان، وفى مركز كفر الزيات تم نقل جميع التراكمات التي بلغت 91 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحي، وكذلك نقل جميع التراكمات من مركز السنطة والتي بلغت 44 ألف طن.

وأضاف: أنه تم نقل 45 ألف طن من إجمالي 48 ألف من مقلب القمامة ببسيون إلى المدفن الصحي بالسادات، أما في مركز زفتي تم نقل أكثر من 106 آلاف طن قمامة متراكمة إلى المدفن من إجمالي 110 آلاف طن.

بينما تم نقل 139 ألف طن من مركز المحلة الكبرى من إجمالي 170 ألف طن، بالإضافة إلى نقل 15 ألف طن من مركز قطور من إجمالي 20 ألف طن، و92 ألف طن قمامة من مركز طنطا.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على الاستمرار في نقل جميع التراكمات حتى الإنتهاء منها بصفة نهائية، مشيرًا أن أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحي تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير مصانع التدوير لتشغيلها بكامل طاقتها، حيث تم دعم مصنع تدوير المحلة بتركيب (خط فرز بطاقة تصميمية 320طنيوم – وحدتي فاصل هواء- وحدتي تنعيم لإنتاج السماد العضوي) بتكلفة 5 ملايين و746 ألف جنيه، بالإضافة إلى تركيب غربال متعدد المراحل بتكلفة 540 ألف جنيه بمصنع دفرة بطنطا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس التحرير الإخواني.. التاريخ الأسود لعبدالناصر سلامة

منذ يوم

تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا لنبيل صادق

منذ حوالي 13 ساعة

هددها بالانتقام ورفض الإنفاق عليها.. قصة معاناة والدة محمد على مع ابنها العاق

منذ أقل من ساعتين

الحادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصي الحلاني

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

«فايلر» يستقر على تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت

أيام زمان

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

الصحة

آمل جديد لتخفيف معاناه مرضى السرطان

دراسة: النشاط البدني يعزز قوة الذاكرة

علامات الإصابة بـ«سرطان الرئة».. بينها ضيق التنفس

دواء مرض مزمن يعالج تلف الدماغ عند النساء فقط

الرئيس نيوز

البترول: بدء إضافة 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا على خريطة الإنتاج

نشاط الرئيس فى أسبوع| تسلم رسالة من نظيره الجيبوتى واستقبل مدير «روس أتوم»

أسرة الهارب محمد علي تنقلب عليه.. شقيقه يعترف بسرقتهم وزوجته تؤكد إهماله لبناته

رئيس مجلس العموم البريطانى المستقيل يشبه جونسون بلص البنوك

منوعات

"البروتين" المسئول الأول عن انتكاسة مدمنى الهيروين

وفاة امرأة في بيلاروسيا بعد إغلاق طفلتها زجاج سيارتها على رقبتها

اكتشاف أحياء مجهرية مقاومة للتجمد يمكنها "فلترة" التربة

ملابس فاضحة.. تحرم سباحة من المركز الأول

كشكول

قافلة لجنة البيئة بجامعة الأزهر تنهي فعاليتها بـ"عزبة العرب" مدينة نصر

أشعة وتشخيص مجاني بقسم طب الفم وعلاج اللثة بأسنان الأزهر

"مدبولي" يفتتح مركز تأهيل ذوي الإعاقة بالعاشر من رمضان

وحدة للعناية المركزة لمرضى القسطرة المخية بطنطا الجامعي

إسلام سياسي

الاستقالات الجماعية تضرب حزب أردوغان

أبوعبدالكريم المصري.. قصة الإرهابي المجهول المطلوب لدى أمريكا

نكشف تفاصيل الخلافات الجديدة داخل جمعية أنصار السنة المحمدية

تفاصيل استقالة داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية


زيت وسكر

الزراعة : الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف طنا

الحجر الزراعى : فحص تقاوى الخضروات للتأكد من خلوها من الفيروسات

 وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي بمحور جمال عبدالناصر ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة ٦ أكتوبر

تكريم المستشار العمالي بالكويت لجهوده في تحسين أوضاع العمالة المصرية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

محمود درويش يحيى حفلًا فنيًا بمكتبة مصر الجديدة

20 أكتوبر.. انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر القصة الشاعرة

تعرف علي التطور التاريخي والجيو ــ سياسي لآسيا الصغري

في ذكرى رحيل محمد أركون.. كيف انفصلت اللغة العربية عن كنوزها؟

صفحتنا ع الفيس بوك