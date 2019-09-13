ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وحشيش بالغربية

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز السنطة بمحافظة الغربية من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بدائرة المركز.



وتلقى مدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة ومعاونوه من ضبط "ال. ا ح" 30 سنة عاطل ومقيم قرية ميت غزال دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية و25 طلقة لذات العيار، و3 أكياس حشيش نحو 700 جرام ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول.



وتم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.