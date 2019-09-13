المجمعات الاستهلاكية تفتح بعض فروعها لصرف مقررات التموين اليوم

تقوم اليوم الجمعة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بفتح بعض فروعها المنتشرة في محافظتي القاهرة والجيزة أبوابها للجمهور؛ لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وأوضحت الشركة أن فتح بعض فروع المجمعات الاستهلاكية خلال الإجازات الرسمية الأسبوعية والمواسم والأعياد؛ لتكون فرصة للمواطنين لتغطية احتياجاتهم من جميع السلع بأسعار مخفضة مراعاة للبعد الاجتماعي ومحدودي الدخل، فضلا عن صرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري وسلع فارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.



وقالت الشركة إنها تقوم بطرح السلع الحرة للمواطنين خارج تغطية البطاقات التموينية، وتشمل طرح اللحوم السوادانية الطازجة بسعر 85 جنيها والدواجن بسعر 37 جنيهًا واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو.