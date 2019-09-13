الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

"البروتين" المسئول الأول عن انتكاسة مدمنى الهيروين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعتقد علماء أنهم اكتشفوا سبب انتكاسة مدمني الهيرويين السابقين، ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مكافحة وباء استهلاك المواد الأفيونية المتنامي في أمريكا.

وكشفت دراسة جديدة أجريت على القوارض، أن الهيرويين يقلل من مستويات البروتين اللازمة للدماغ لتشكيل المشابك العصبية والحفاظ عليها.

وتحدث حالات انخفاض هذا البروتين، المعروف باسم "دربرين"، في مسارات البحث عن المتعة والمكافأة في المخ، وتؤدي إلى انتكاس وضع المدمنين للبدء في استخدامها مرة أخرى.

ويقول فريق البحث من جامعة بوفالو (UB) في نيويورك، إن النتائج يمكن أن تؤدي في النهاية إلى علاجات قائمة على عقاقير تستهدف مستويات "دربرين" لمنع الانتكاس.

وأصبحت الأفيونيات الموصوفة (من فئة المسكنات) والمخدرات غير المشروعة، منتشرة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتشمل علاجات أولئك الذين يتعافون من الإدمان، عقاقير مثل الميثادون والبوبرينورفي- التي تساعد الناس على الحد من استخدام الهيرويين أو المواد الأفيونية الأخرى أو الإقلاع عنها- بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والطبي.

وقال كبير المعدين، الدكتور ديفيد ديتز، وهو أستاذ مشارك في كلية جاكوبس للعلوم الطبية الحيوية في UB، إن عددًا قليلًا من الدراسات بحث في الآليات الجزيئية لانتكاسة الهيرويين.

وأضاف موضحا: "أنا سعيد وممتن بوجود الميثادون، لكننا أردنا أن نرى الاختلافات في الدماغ المدمن وغير المدمن".

وأصبح البروتين "دربرين" في محور اهتمام العلماء، لأن المستويات المنخفضة كانت متورطة في أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر، مثل مرض ألزهايمر.

ونظرًا لأن "دربرين" مسئول عن تطوير المشابك العصبية والحفاظ عليها، تساءل العلماء عما إذا كان يرتبط أيضا في إدمان عقاقير الأفيون، ما يؤدي في النهاية إلى الانتكاس.

وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، عُرّضت القوارض لجرعات متفاوتة من الهيرويين.

ووجد الباحثون أن مستويات البروتين انخفضت بشكل ملحوظ، الأمر الذي يلعب دورًا رئيسيًا في دائرة المكافأة في الدماغ. كما وجدوا أن التعرض للمواد الأفيونية قلل من قدرة الدماغ على تكوين المشابك العصبية - أو الروابط - في هذه المنطقة.

وقال الدكتور ديتز: "هذا يدل على أن العقاقير تغير الطريقة التي يتواصل بها الدماغ مع نفسه. ومن خلال إعادة "دربرين" إلى المستويات الطبيعية، قلت سلوكيات الانتكاس".

ويقول الفريق إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى علاجات مستقبلية تستهدف مستويات "دربرين"، لعلاج مدمني المخدرات ومنع الانتكاس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

هددها بالانتقام ورفض الإنفاق عليها.. قصة معاناة والدة محمد على مع ابنها العاق

منذ يومين

إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

التصريح بدفن جثة ممرضة توفت بجرعة زائدة من الـ"فنتانيل" بالإسكندرية

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس التحرير الإخواني.. التاريخ الأسود لعبدالناصر سلامة

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

«فايلر» يستقر على تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت

أيام زمان

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

الصحة

أمل جديد لتخفيف معاناة مرضى السرطان

دراسة: النشاط البدني يعزز قوة الذاكرة

علامات الإصابة بـ«سرطان الرئة».. بينها ضيق التنفس

دواء مرض مزمن يعالج تلف الدماغ عند النساء فقط

الرئيس نيوز

البترول: بدء إضافة 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا على خريطة الإنتاج

نشاط الرئيس فى أسبوع| تسلم رسالة من نظيره الجيبوتى واستقبل مدير «روس أتوم»

أسرة الهارب محمد علي تنقلب عليه.. شقيقه يعترف بسرقتهم وزوجته تؤكد إهماله لبناته

رئيس مجلس العموم البريطانى المستقيل يشبه جونسون بلص البنوك

منوعات

"البروتين" المسئول الأول عن انتكاسة مدمنى الهيروين

وفاة امرأة في بيلاروسيا بعد إغلاق طفلتها زجاج سيارتها على رقبتها

اكتشاف أحياء مجهرية مقاومة للتجمد يمكنها "فلترة" التربة

ملابس فاضحة.. تحرم سباحة من المركز الأول

كشكول

قافلة لجنة البيئة بجامعة الأزهر تنهي فعاليتها بـ"عزبة العرب" مدينة نصر

أشعة وتشخيص مجاني بقسم طب الفم وعلاج اللثة بأسنان الأزهر

"مدبولي" يفتتح مركز تأهيل ذوي الإعاقة بالعاشر من رمضان

وحدة للعناية المركزة لمرضى القسطرة المخية بطنطا الجامعي

إسلام سياسي

الاستقالات الجماعية تضرب حزب أردوغان

أبوعبدالكريم المصري.. قصة الإرهابي المجهول المطلوب لدى أمريكا

نكشف تفاصيل الخلافات الجديدة داخل جمعية أنصار السنة المحمدية

تفاصيل استقالة داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية


زيت وسكر

الزراعة : الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف طنا

الحجر الزراعى : فحص تقاوى الخضروات للتأكد من خلوها من الفيروسات

 وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي بمحور جمال عبدالناصر ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة ٦ أكتوبر

تكريم المستشار العمالي بالكويت لجهوده في تحسين أوضاع العمالة المصرية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

محمود درويش يحيى حفلًا فنيًا بمكتبة مصر الجديدة

20 أكتوبر.. انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر القصة الشاعرة

تعرف علي التطور التاريخي والجيو ــ سياسي لآسيا الصغري

في ذكرى رحيل محمد أركون.. كيف انفصلت اللغة العربية عن كنوزها؟

صفحتنا ع الفيس بوك