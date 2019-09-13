"واجب المعلم والمتعلم".. خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية إلى مساجد إدارة العامرية تحت عنوان "واجب المعلم والمتعلم".



وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، نحن على مشارف عام دراسي جديد جعله الله عام خير وبركة وتفوق ونجاح لأبنائنا، فقد ظهرت عناية الإسلام بالعلم مع أول آيات نزلت من آيات القرآن الكريم وهي (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).



وأضاف أن للعلم آدابًا عظيمة وأخلاقًا كريمة ينبغي أن يتخلق بها المعلم والمتعلم منها: الإخلاص لله عز وجل وأن يحذر الرياء والسمعة، والتواضع لله عز وجل، والتحلي بالوقار.



كما أن هناك جملة من الأخلاق ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم، من أهمها: الحرص على التعلم والمواظبة عليه دون كسل، ولا يضيع وقته فيما لا يفيد، كذلك توقير المعلم واحترامه وعدم التطاول عليه مع الاستماع والإنصات إليه.



وأكد" عبدالبصير"، على أننا بحاجة ماسة إلي تحصيل العلوم التي تنفعنا في دنيانا بقدر حاجتنا إلى العلوم التي يستقيم بها ديننا، وبحاجة إلى الابتكار والإبداع والسبق والطموح حتى تنفع ديننا وبلادنا.