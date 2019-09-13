استشهاد 6 جنود في حادث تصادم بالإمارات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 6 أفراد من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء آدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



ونشرت الوكالة في بيان لها أسماء الجنود الستة وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.