حارس المنتخب الألمانى: أجد صعوبة فى فهم وضعى

أكد الحارس الألماني مارك - أندري تيرشتيجن أنه يجد صعوبة في فهم وضعه كحارس احتياطي في المنتخب الألماني الأول لكرة القدم لحساب مواطنه مانويل نوير، رغم أنه الحارس الأول في نادي برشلونة الإسباني.



وقال تيرشتيجن، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانيةرار ال خلال حضوره لحدث ترويجي في برشلونة: "ليس من السهل إيجاد تفسير في الوقت الذي أقدم فيه أفضل مستوياتي في كل مباراة لكي أجعل القخاص بالمفاضلة بيني وبين نوير أكثر صعوبة".



وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لم يشارك تيرشتيجن في مباراتي ألمانيا أمام هولندا (4- 2) وإيرلندا الشمالية (2- صفر) ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.



وأضاف الحارس الألماني قائلًا: "أنا أحاول على أي حال، ولكن هذه الرحلة مع المنتخب الوطني كانت بمثابة ضربة قوية بالنسبة لي".



وبعد مشاركته في المباراتين الأخيرتين، رفع نوير، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، عدد مشاركته الدولية إلى 90 مباراة، فيما بلغت عدد مشاركات تيرشتيجن 22 مباراة فقط، رغم الوعود التي حصل عليها من المدير الفني لمنتخب بلاده، يواخيم لوف، بالمشاركة في المباريات قريبًا.