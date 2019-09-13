التجهيزات الأخيرة للمؤتمر الوطني الثامن للشباب (شاهد)

عرضت فضائية "اكسترا"، مقطع فيديو يرصد تواصل تجهيزات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المقرر انطلاقه غدا السبت بمركز المنارة بالتجمع الخامس.



وتنطلق فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، غدا السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد، 3 جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس"، بالإضافة إلى جلستين أخريين، وهي أبرز جلسات المؤتمر من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم.