جهاز 15 مايو: الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة بالمدينة

كشف المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو الجهاز، انه تمت الموافقة من مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان إنشاء جامعة خاصة باسم " جامعة مايو" بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، موضحًا أنه سيتم انشاء الجامعة بمنطقة 250 فدان بالمدينة بالمدخل الشمالي لمدينة 15 مايو.



وقال همام في تصريحات خاصة لـ"لدستور" إنه سيتم استكمل مسيرة التنمية وخدمة اهالينا بالمدينة وبالإضافة الي سعي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية للنهوض بالتعليم وتنمية المدينة بقرارات التخصيص المباشر وذلك لدفع معدلات التنمية والتطوير بالمدينة وسوف تصبح مدينة 15 مايو ارض التاريخ والمستقبل التعليم والثقافة وسوف يكون شعارًا للمدينة.