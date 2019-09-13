حملة أمنية للقضاء على البؤر الإجرامية بالإسكندرية

أسفرت الحملات التي قام بها ضباط مديرية أمن الإسكندرية خلال حملاتهم علي مختلف أقسام ودوائر المدينة لضبط الخارجين عن القانون والقضاء علي البؤر الإجرامية، عن ضبط، 5 قطع سلاح ناري دون ترخيص و36 قضية اتجار وحيازة وتعاطي مواد وأقراص مخدرة و67 قطعة سلاح أبيض و32 قضية تموينية و2308 مخالفات مرورية متنوعة و217 مخالفة مرافق، وفى مجال تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين عن تم تنفيذ 5059 حكمًا قضائيًا.



شارك في الحملة التي أشرف عليها مدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، وضباط مختلف القطاعات والأقسام، وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالة المتهمين إلي النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.