القاهرة: الانتهاء الكامل من العشوائيات الخطرة نهاية 2019

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، أن العام الحالي سيشهد الانتهاء الكامل من العشوائيات الخطرة حسب أجندة محافظ القاهرة تحت إشراف محافظ القاهرة وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية.



وأكد أنه جارٍ العمل على الإزالة في منطقة شرق السكة الحديد بترعة الطوارئ بالسلام ضمن أجندتها الخاصة بالتخلص من العشوائيات الخطرة.



وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أنه بعد تسليم مسار ترعة الطوارئ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المحور المروري الرابط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة - بلبيس الصحراوى.