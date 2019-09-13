وصول بعثة مشتركة لمنظمتين دوليتين إلى تونس لمراقبة الانتخابات

وصلت البعثة المشتركة لمنظمتي "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديمقراطي الوطني" الدوليتين المستقلتين، اليوم الجمعة، إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد الأحد.



وذكر بيان مشترك صادر عن المعهدين، أن البعثة تضم 32 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سينتشرون في 19 دائرة انتخابية على الأقل في جميع أنحاء البلاد أثناء الانتخابات، لتدوين الملاحظات التي يتم رصدها، وإصدار بيان أولي للنتائج التي توصلوا إليها في ندوة صحفية من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.



يذكر أن "المعهد الوطني الديمقراطي" و"المعهد الجمهوري الدولي" هما منظمتان مستقلتان غير ربحيتين وغير حزبيتين تعملان على دعم وتعزيز الحرية والمؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومساعدة المواطنين على المشاركة في التخطيط الحكومي.