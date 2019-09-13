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مصر

الأهرام للمجمعات: البطاطس بـ675 قرش والليمون بـ11 جنيه

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أكد محمد كمال رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه يتم طرح اسبوعيا ما بين 10 اطنان الي 12 طنا من الخضروات والفاكهة باسعار مخفضة لن تقل عن 20% مقارنة بمثيلاتها في الاسواق المحلية.

وأشار كمال في تصريح خاص لـ"الدستور" الى انه يتم طرح البطاطس بسعر 6 جنيه و75 قرشا والبصل بـ4 جنيه والفلفل بـ5جنيه ونصف والباذنجان بـ3 جنيه ونصف والباذنجان العروس بـ5 جنيه والكوسة بـ7 جنيه ونصف والخيار بـ6 جنيه ونصف بدلا من 12 جنيه وطرح الليمون بـ11 جنيه والجزر بـ6 جنيه ونصف وطرح المانجو تبدا من 14 جنيه الي 25 جنيه واصناف الزبدية والعويس والعنب بـ12جنيه والكمترا بـ12 ونصف والتين بـ15 جنيه والبطيخ بـ7جنيه وطرح التفاح يبدا من 22 جنيه الي 25 جنيه.

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