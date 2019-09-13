تحقيق في امريكا حول نظام للمكابح الآلية في سيارات نيسان

فتحت الوكالة الأميركية لسلامة حركة السير مؤخرا تحقيقا أوليا حول نظام للمكابح الآلية الطارئة في أحد نماذج سيارات مجموعة نيسان اليابانية، بعد مئات الشكاوى التي تشير إلى انطلاق هذا النظام خطأ.



ويتعلق تحقيق "الإدارة الوطنية لسلامة السير على الطرق السريعة" ب553 ألفا و860 نموذجا من

سيارات "نيسان روغ" التي طرحت في السوق الأميركية في 2017 و2018، حسب وثيقة نشرت على موقع هذه الوكالة الفدرالية.



وقالت الوكالة أن هذا التحرك يهدف إلى تقييم "سبب وحجم ووتيرة" المشكلة، موضحة أنها دققت في 129 حادثا من هذا النوع من أصل مئات الشكاوى التي يتحدث بعضها عن حوادث وإصابات طفيفة.



وقالت نيسان في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الجمعة إنها طلبت من زبائنها المعنيين في الولايات المتحدة إحضار سياراتهم إلى وكلائها لوضع نسخة "محسنة" من برنامج نظام المكابح الآلية الطارئة.



ويهدف تحقيق الوكالة الأميركية إلى تحديد ما إذا كانت إجراءات نيسان لمعالجة هذه المشكلة كافية.