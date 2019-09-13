مرسيدس تمد فريق ويليامز لفورمولا1- بوحدات الطاقة لخمسة أعوامٍ إضافيّة

توصّل فريق ويليامز ريسينج المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- لاتّفاقٍ بشأن تمديد عقده مع مرسيدس للتزوّد بوحدات الطاقة لخمسة أعوامٍ إضافيّة تبدأ في 2021 وتنتهي في موسم 2025.



وتمد مرسيدس فريق ويليامز بوحدات الطاقة منذ عام 2014 في عقد يمتد لسبعة أعوام حتى 2021.



وقالت كلير ويليامز نائب مدير فريق ويليامز: "استمتعنا بشراكة رائعة مع مرسيدس-بنز على مدار الأعوام الستّة الماضية ضمن اتّفاق امتد لسبعة أعوامٍ، لذا نحن مسرورون بمواصلة العمل معهم لخمسة أعوامٍ إضافيّة بدءًا من 2021".



وأضافت: "مرسيدس بنز كانت أحد أكثر مزوّدي المحرّكات نجاحًا في الرياضة ونعتقد بأنّها ستواصل التمتّع بحزمة محرّك تنافسيّة للغاية في المستقبل.



أصبحوا أصدقاء فريقنا ونتطلّع قدمًا للعمل مع قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس في المستقبل".



من جانبه، قال توتو فولف مدير مرسيدس "فريق ويليامز علامة أيقونيّة في فورمولا 1- ونحن في فخورون باعتبارهم جزءًا من عائلتنا في رياضة السيارات".



وأضاف "لقد مر ويليامز ببعض الأوقات العصيبة مؤخّرًا، لكنّ ذلك يمثّلدليلًا على صلابتهم وقوّة شخصيّتهم في ظلّ قتالهم من أجل العودة إلى الموقع الذي يستحقّونه".