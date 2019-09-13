وفد غرفة الإسكندرية يبحث فرص تنشيط السياحة مع الإمارات

تستضيف دائرة السياحة والتسوق بدبى برئاسة سعيد هلال المري فى الفترة من ٢١ الى٢٥ سبتمبر الجارى وفدًا من شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس الشعبة يضم 26 شركة سياحة مصرية وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية وبتوجيه من أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية.



وقال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات له اليوم أن الهدف من الرحلة هو تنشيط السياحة بين مصر والإمارات ورفع مستوى أعداد السائحين بين الدولتين ورفع القدرة التنافسية لشركات السياحة المصرية.



وأوضح الحلو أن برنامج الزيارة يشمل عقد ورش عمل مع شركات السياحة والفنادق بدبى، ويشمل أيضًا اجتماعات مع إدارة إكسبو ٢٠٢٠ ولقاءات مع كبرى الشخصيات السياحية بدبى كما يشمل زيارات الى جميع الأماكن السياحية الجديدة بدبى للتعرف على آخر مستجدات التسويق السياحى هناك.



وأضاف حسام الحلو أن الاتفاق مع دائرة السياحة والسفر بدبي على تنظيم عدة رحلات وهذه هى الرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى تم بين وفد الغرفة التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران والجانب الإماراتى برئاسة الشيخ سعيد هلال المرى رئيس دائرة السياحة والتسوق بدبى بمعرض ATM بدبى فى أبريل الماضى والذى أوفده أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وبتكليف منه.



وأشاد الحلو بجهود رئيس التمثيل التجاري المصري بدبي دكتور يونان إدوارد والقنصل المصرى محمد المغربى في دعم وتنشيط العلاقات التجارية والسياحية والاستثمارية بين مصر والإمارات والذين يقدمون الدعم اللازم للمصريين في الإمارات والباحثين عن فرص استثمارية وتجارية هناك.



وذكر حسام الحلو أنه سيتم عقد اجتماعًا الثلاثاء القادم برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وحسام الحلو رئيس الوفد للوقوف على التكليفات النهائية للوفد المشارك.