جوائز "إج نوبل" لانجازات تجعل الناس تضحك ثم تفكر

منحت جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة 10 جوائز "إج نوبل"لـ 10 إنجازات علمية، ويتم تقديم الجوائز لمن "يجعل الناس يضحكون ثم يفكرون".



وإج نوبل جائزة ساخرة يتم تقديمها لعشرة إنجازات غير مألوفة أو ليست ذات قيمة في البحث العلمي.



وتم إقامة مراسم تسليم الجوائز في ساعة متأخرة من أمس الخميس بحضور 1000 ضيف، من بينهم بعض الفائزين بجائزة نوبل الحقيقية الذين بدت عليهم علامات الدهشة، بحسب المنظمين.



وكان من بين الفائزين بالجائزة للعام الجاري الباحث الإيطالي سيلفانو جالوس عن أبحاثه حول ما إذا كانت البيتزا تعالج السرطان، والعالمان الفرنسيان روجر ميوسيه وبورا بن جديفة عن دراستهما بعنوان "عدم تماثل الحرارة في وعاء الخصيتين لدى الإنسان" حول حرارة الخصيتين لدى سعاة

البريد، وعالم النفس الألماني فريتز شتراك "لاكتشاف أن تثبيت قلم على فم المرء يجعله يضحك، فيجعله أسعد، ثم لاكتشاف أنه لا يجعل المرء أسعد".



ومثلما يتم كل عام، سلم الجوائز فائزون بجائزة نوبل الحقيقة مثل إيريك ماسكن الحائز على جائزة نوبل في علم الاقتصاد لعام 2007، وريتش روبرتس الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1993، وجيري فريدمان الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.